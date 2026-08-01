Tournoi de tir sportif au lance-pierre Rue des Arènes Mouriès
samedi 29 août 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Tournoi de tir sportif au lance-pierre
Samedi 29 août 2026 de 10h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Assistez à un tournoi de tir sportif au lance-pierre, dans les Arènes de Mouriès !Familles
Organisé par l’association Don Quishoot Slingshot
Le tir sportif au lance-pierre ou slingshot en anglais peut sembler loufoque de prime abord…
Mais c’est un sport à part entière et vous êtes invités à assister au grand tournoi organisé par l’association des tireurs de Mouriès.
Animation garantie au cœur des arènes, venez encourager les tireurs venus de toute la région !
Entrée gratuite Buvette sur place, Tombola .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 18 77 93 meche.arnaud@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and watch a slingshot shooting competition at the Mouriès Arena!
L’événement Tournoi de tir sportif au lance-pierre Mouriès a été mis à jour le 2026-08-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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