Villefort

TOURNOI D’ECHECS

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tournoi d’échecs ouvert à tous âges et tous niveaux

Tournoi système Suisse

Bar et restauration sur place (réservation)

A partir de 18h à La Loco

Inscription 5€

Réservation m.jacquet@mailoo.org ou 06 70 00 12 46

Tournoi d’échecs ouvert à tous âges et tous niveaux

Tournoi système Suisse

Bar et restauration sur place (réservation)

A partir de 18h à La Loco

Inscription 5€

Réservation m.jacquet@mailoo.org ou 06 70 00 12 46 .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org

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English :

Chess tournament open to all ages and levels

Swiss system tournament

Bar and catering on site (reservation required)

From 6pm at La Loco

Registration 5?

Reservation m.jacquet@mailoo.org or 06 70 00 12 46

L’événement TOURNOI D’ECHECS Villefort a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere