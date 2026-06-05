TOURNOI D’ECHECS Villefort
TOURNOI D’ECHECS Villefort vendredi 5 juin 2026.
Villefort
TOURNOI D’ECHECS
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Tournoi d’échecs ouvert à tous âges et tous niveaux
Tournoi système Suisse
Bar et restauration sur place (réservation)
A partir de 18h à La Loco
Inscription 5€
Réservation m.jacquet@mailoo.org ou 06 70 00 12 46
Tournoi d’échecs ouvert à tous âges et tous niveaux
Tournoi système Suisse
Bar et restauration sur place (réservation)
A partir de 18h à La Loco
Inscription 5€
Réservation m.jacquet@mailoo.org ou 06 70 00 12 46 .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org
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English :
Chess tournament open to all ages and levels
Swiss system tournament
Bar and catering on site (reservation required)
From 6pm at La Loco
Registration 5?
Reservation m.jacquet@mailoo.org or 06 70 00 12 46
L’événement TOURNOI D’ECHECS Villefort a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere
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