Cholet

Tournoi Inclusif de Badminton

41 Boulevard Victor Hugo Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Badminton associatif Choletais (BACH) propose de venir découvrir le parabadminton pour les valides ou non. Dimanche 31 mai 2026 de 9 h à 17 h, salle Auguste-Grégoire à Cholet.

.

41 Boulevard Victor Hugo Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 bach49@badminton-cholet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Badminton associatif Choletais (BACH) invites you to discover parabadminton for both able-bodied and disabled players. Sunday May 31, 2026 from 9 a.m. to 5 p.m., Salle Auguste-Grégoire, Cholet.

L’événement Tournoi Inclusif de Badminton Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais