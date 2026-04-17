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Tournoi Inclusif de Badminton Cholet

Tournoi Inclusif de Badminton Cholet dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 41 Boulevard Victor Hugo

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cholet

Tournoi Inclusif de Badminton

41 Boulevard Victor Hugo Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le Badminton associatif Choletais (BACH) propose de venir découvrir le parabadminton pour les valides ou non. Dimanche 31 mai 2026 de 9 h à 17 h, salle Auguste-Grégoire à Cholet.
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41 Boulevard Victor Hugo Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26  bach49@badminton-cholet.fr

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English :

The Badminton associatif Choletais (BACH) invites you to discover parabadminton for both able-bodied and disabled players. Sunday May 31, 2026 from 9 a.m. to 5 p.m., Salle Auguste-Grégoire, Cholet.

L’événement Tournoi Inclusif de Badminton Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais

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