Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose, Villa Primrose, Bordeaux

Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose 11 – 17 mai Villa Primrose Gironde

Sur inscription. Billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose

Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose se déroulera en mai à la Villa Primrose à Bordeaux. Positionné sur la deuxième semaine du Masters 1000 de Rome, le Tournoi compte une fois encore accueillir quelques-uns des plus grands joueurs mondiaux, classés dès la 11ème place mondiale. Chaque année, le tournoi c’est :

Des joueurs du Top 100 : Ils seront plus de 40 joueurs parmi les meilleurs mondiaux à venir fouler la terre battue Bordelaise.

Ils seront plus de 40 joueurs parmi les meilleurs mondiaux à venir fouler la terre battue Bordelaise. Une terre de prestige : La Villa Primrose, club centenaire reconnu pour sa convivialité et son palmarès Français.

La Villa Primrose, club centenaire reconnu pour sa convivialité et son palmarès Français. Une semaine riche : En plus des matchs, retrouvez tout au long de la semaine des animations, soirées, conférences…

Programme

À venir

Les joueurs 2026

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Villa Primrose 81 rue Jules Ferry, 33200, Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tournoi-primrosebordeaux.com/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-tourisme.com/agenda/evenements-sportifs »}]

Le Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose est de retour pour sa 17ᵉ édition du 11 au 17 mai 2026 ! sport tennis