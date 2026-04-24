Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose, Villa Primrose, Bordeaux
Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose, Villa Primrose, Bordeaux lundi 11 mai 2026.
Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose 11 – 17 mai Villa Primrose Gironde
Sur inscription. Billetterie en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose
Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose se déroulera en mai à la Villa Primrose à Bordeaux. Positionné sur la deuxième semaine du Masters 1000 de Rome, le Tournoi compte une fois encore accueillir quelques-uns des plus grands joueurs mondiaux, classés dès la 11ème place mondiale. Chaque année, le tournoi c’est :
- Des joueurs du Top 100 : Ils seront plus de 40 joueurs parmi les meilleurs mondiaux à venir fouler la terre battue Bordelaise.
- Une terre de prestige : La Villa Primrose, club centenaire reconnu pour sa convivialité et son palmarès Français.
- Une semaine riche : En plus des matchs, retrouvez tout au long de la semaine des animations, soirées, conférences…
Programme
- À venir
Les joueurs 2026
- À venir
Découvrez l’ensemble des grands événements sportifs de Bordeaux par ici !
Villa Primrose 81 rue Jules Ferry, 33200, Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tournoi-primrosebordeaux.com/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-tourisme.com/agenda/evenements-sportifs »}]
Le Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose est de retour pour sa 17ᵉ édition du 11 au 17 mai 2026 ! sport tennis
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026