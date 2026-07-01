Tournoi sixte semi-nocturne Stade des Combes Égletons
samedi 25 juillet 2026 · Stade des Combes · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Tournoi sixte semi-nocturne
Stade des Combes Les Combes Égletons Corrèze
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
⚽ Tournoi sixte semi-nocturne ⚽
Samedi 25 juillet
⏩ Nous vous donnons rendez-vous pour notre deuxième édition de notre tournoi sixte !
⏩ Sortez vos maillots de foot et venez défier les autres équipes !!
Buvette et restauration sur place ! .
Stade des Combes Les Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 21 95
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English : Tournoi sixte semi-nocturne
L’événement Tournoi sixte semi-nocturne Égletons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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