Tournoi sixte semi-nocturne Stade des Combes Égletons

Informations pratiques

Égletons

Tournoi sixte semi-nocturne

Stade des Combes Les Combes Égletons Corrèze

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

⚽ Tournoi sixte semi-nocturne ⚽

Samedi 25 juillet

⏩ Nous vous donnons rendez-vous pour notre deuxième édition de notre tournoi sixte !

⏩ Sortez vos maillots de foot et venez défier les autres équipes !!

Buvette et restauration sur place ! .

Stade des Combes Les Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 21 95

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English : Tournoi sixte semi-nocturne

L’événement Tournoi sixte semi-nocturne Égletons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières