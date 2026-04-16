Tournoi sportif Bourdeaux
Tournoi sportif Bourdeaux samedi 6 juin 2026.
Bourdeaux
Tournoi sportif
Stade de Barriquet Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pré inscription des équipes par mail à latirelire.asso@gmail.com
Sur place buvette et snacking en soutien aux projets de l’école de Bourdeaux.
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Stade de Barriquet Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 83 77
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English :
Pre-registration of teams by e-mail to: latirelire.asso@gmail.com
On-site refreshments and snacks in support of Bourdeaux school projects.
L’événement Tournoi sportif Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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