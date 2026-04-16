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Tournoi sportif Bourdeaux

Tournoi sportif Bourdeaux samedi 6 juin 2026.

Adresse : Stade de Barriquet

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bourdeaux

Tournoi sportif

Stade de Barriquet Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Pré inscription des équipes par mail à latirelire.asso@gmail.com

Sur place buvette et snacking en soutien aux projets de l’école de Bourdeaux.
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Stade de Barriquet Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 83 77 

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English :

Pre-registration of teams by e-mail to: latirelire.asso@gmail.com

On-site refreshments and snacks in support of Bourdeaux school projects.

L’événement Tournoi sportif Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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