Bourdeaux

Tournoi sportif

Stade de Barriquet Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pré inscription des équipes par mail à latirelire.asso@gmail.com



Sur place buvette et snacking en soutien aux projets de l’école de Bourdeaux.

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Stade de Barriquet Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 83 77

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English :

Pre-registration of teams by e-mail to: latirelire.asso@gmail.com



On-site refreshments and snacks in support of Bourdeaux school projects.

L’événement Tournoi sportif Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux