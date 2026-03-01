Tournoi Street Fighter sur la Nintendo Switch 2 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Tournoi Street Fighter sur la Nintendo Switch 2

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 17:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Venez défier vos adversaires au cours d’un tournoi sur le célèbre jeu Street Fighter.

En fin de soirée, vous aurez l’occasion de découvrir et tester des jeux récemment ajoutés dans notre catalogue !

Pensez aux grignotages et aux boissons à partager si vous restez toute la soirée !

Tout public

Gratuit, sur inscription .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr

English : Tournoi Street Fighter sur la Nintendo Switch 2

Come and challenge your opponents to a tournament on the famous game Street Fighter.

At the end of the evening, you’ll have the chance to discover and test some of the games recently added to our catalogue!

Don’t forget to bring nibbles and drinks to share if you’re staying all evening!

