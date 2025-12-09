Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Avant chaque soirée jeux de société, nous vous attendons pour affronter un ou une adversaire sur le jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate pour tenter de briller et remporter le tournoi !

Serez-vous Mario, Sonic, Ike, Zelda ou Kirby ? Combattrez-vous dans le château de la Princesse Peach, dans la forêt enchantée du dinosaure Yoshi ou dans le vaisseau spatial du renard Fox ?

À la fin, il n’en restera plus qu’un ou qu’une !

Tous publics, dès 14 ans.

Sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la médiathèque.Enfants

0 .

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

Before every board game night, we look forward to welcoming you to our Super Smash Bros. Ultimate fighting game to try and shine and win the tournament!

Will you be Mario, Sonic, Ike, Zelda or Kirby? Will you fight in Princess Peach’s castle, in Yoshi the dinosaur’s enchanted forest or in Fox Fox’s spaceship?

In the end, only one will remain!

All ages, from 14 upwards.

Registration on 03 87 28 60 80 or at the media library reception desk.

L’événement Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Sarreguemines a été mis à jour le 2025-12-09 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES