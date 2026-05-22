Tournoi Tennis de table d’été Complexe sportif de Madoreau Jard-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.

Jard-sur-Mer

Tournoi Tennis de table d’été

Complexe sportif de Madoreau 58 Route de Madoreau Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

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Complexe sportif de Madoreau 58 Route de Madoreau Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 31 24 25

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English :

L’événement Tournoi Tennis de table d’été Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral