Tournoiement Place des Alliés et de la Résistance Salins-les-Bains

Tournoiement

Place des Alliés et de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Stage de tournoiement animé par Sacha Steurer (06 75 00 47 78)

Proposé par l’association Althaïr

Dans la pratique, nous déployons nos sens dans le but de devenir plus réceptifs et reliés.

Dans la présence, nous allons en douceur vers ce mouvement de tournoiement grâce à la méditation, à un éveil corporel, au rythme, …

Tarif pour 2 jours. places limitées. .

Place des Alliés et de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 althairsalins@gmail.com

