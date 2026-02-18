Tournoiement Place des Alliés et de la Résistance Salins-les-Bains
Tournoiement
Place des Alliés et de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Tarif de base
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
2026-06-06
Stage de tournoiement animé par Sacha Steurer (06 75 00 47 78)
Proposé par l’association Althaïr
Dans la pratique, nous déployons nos sens dans le but de devenir plus réceptifs et reliés.
Dans la présence, nous allons en douceur vers ce mouvement de tournoiement grâce à la méditation, à un éveil corporel, au rythme, …
Tarif pour 2 jours. places limitées. .
Place des Alliés et de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 althairsalins@gmail.com
