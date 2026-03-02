Fête de l’été Comptoir des Vignes Salins-les-Bains

Fête de l’été

Comptoir des Vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dégustation en présence des domaines et maisons partenaires.

Foodtruck, buvette et musique sur la place Aubarède à partir 19h

L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé.

Organisateur Comptoir des Vignes .

Comptoir des Vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA