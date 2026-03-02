Fête de l’été Comptoir des Vignes Salins-les-Bains
Fête de l’été Comptoir des Vignes Salins-les-Bains vendredi 5 juin 2026.
Fête de l’été
Comptoir des Vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Dégustation en présence des domaines et maisons partenaires.
Foodtruck, buvette et musique sur la place Aubarède à partir 19h
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé.
Organisateur Comptoir des Vignes .
Comptoir des Vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com
English : Fête de l’été
