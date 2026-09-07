Tournois de chevalerie, Château de Combourg, Combourg

Informations pratiques

Tournois de chevalerie 19 et 20 septembre Château de Combourg Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grand Tournoi de Chevalerie revient au Château de Combourg :

Pendant deux jours, le parc accueille chevaliers, artisans, musiciens, conteurs et compagnies de reconstitution historique pour faire revivre les savoir-faire, les arts et les traditions du Moyen Âge.

Joutes équestres, spectacles, campements, démonstrations et ateliers rythmeront ce week-end placé sous le signe de l’histoire vivante.

Cette édition met également à l’honneur les métiers du patrimoine, en donnant la parole aux artisans qui ont participé aux récents travaux de restauration du Château de Combourg.

Au programme

Spectacles

– Chevalerie Initiatique – Grand Tournoi de Chevalerie

Le Château de Combourg accueille le Grand Tournoi de Chevalerie. Six chevaliers en armure et leurs destriers s’affrontent lors de joutes, de combats à pied et d’épreuves équestres inspirées des tournois du XVe siècle.

– Embruns d’Acier – Saynètes médiévales

Des spectacles mêlant théâtre, combats chorégraphiés et humour, complétés par des initiations à l’escrime de spectacle.

– Marotte et les Musards – Musiques et spectacles médiévaux

Chants médiévaux, instruments d’époque, contes, humour et jonglerie font revivre l’univers des troubadours et des fêtes médiévales.

– Eihwaz Harpe

Les sonorités de la harpe médiévale accompagnent votre promenade à travers le parc.

– Corentin Sergeant – Contes et légendes arthuriennes

Merlin, Arthur et les chevaliers de la Table ronde reprennent vie à travers une série de contes inspirés des grandes légendes médiévales.

Animations en continu

– MDB Bois – Les métiers de la charpente traditionnelle

Les artisans de MDB Bois, qui ont participé aux récents travaux de restauration du Château de Combourg, présentent les techniques d’assemblage de la charpente traditionnelle.

À travers des démonstrations, des manipulations, des plans du chantier et des photographies avant/après, découvrez les savoir-faire qui contribuent à la conservation du monument.

– Le Temps d’un Camp – Les arts du livre

Découvrez les arts du livre médiéval grâce à des ateliers de calligraphie, d’enluminure, de fabrication d’encres et de chandelles.

– Denis Nail – Campement médiéval & archerie

Un campement civil et militaire permet de découvrir le quotidien d’une troupe médiévale à travers la cuisine de camp, la présentation de l’équipement et des démonstrations d’archerie.

Les enfants de 3 à 6 ans pourront également s’initier au tir à l’arc lors d’un atelier adapté.

– Al Qafilah – Campement médiéval oriental

Entrez dans un campement inspiré du Moyen-Orient médiéval et découvrez la cuisine, les épices, les textiles, la médecine, l’armement et les arts du combat à travers des démonstrations et des échanges avec les reconstituteurs.

– Aperto Libro – La vie quotidienne au Moyen Âge

Deux ateliers permettent de découvrir les méthodes de calcul du Moyen Âge ainsi que les pratiques d’hygiène et les cosmétiques de l’époque.

– Ari Dorion – Le Mâle Adroit

Jonglerie, magie, manipulation d’objets et clownerie s’entremêlent dans un spectacle de rue où humour et virtuosité invitent le public à prendre part au jeu.

– Fam Otantik Création – Dimanche uniquement

Les enfants confectionnent leur propre couronne de prince ou de princesse et repartent avec leur création.

Visite du Château de Combourg

Profitez de votre venue pour découvrir le Château de Combourg, demeure d’enfance de François-René de Chateaubriand.

La visite guidée vous conduit à travers les salons historiques du château, dont le premier étage, récemment restauré, retrouve tout l’éclat de son décor néo-gothique inspiré par Viollet-le-Duc.

Restauration

Tout au long du week-end, plusieurs food trucks vous proposeront une restauration variée, privilégiant les produits locaux et les préparations artisanales.

L’Authentique MG : galettes-saucisses, burgers, hot-dogs, crêpes, gaufres de Liège et autres spécialités gourmandes.

Gaillards : sandwiches briochés, frites maison, bières artisanales et street food.

L’Éléphant Roulant : cuisine artisanale inspirée des produits bretons.

Sur la terrasse du Voyageur Café : profitez d’une pause gourmande et découvrez les créations artisanales d’Elsa Gourmandises et de Pâtiss & Créa. Gâteaux maison, cookies, cupcakes, entremets et autres pâtisseries accompagneront cafés, thés et boissons fraîches.

Château de Combourg 23 Rue Des Princes, 35270 Combourg, France Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299732295 http://www.chateau-combourg.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090536 [{« type »: « link », « value »: « https://app.imagina.com/tournois-de-chevalerie/488619 »}] La seigneurie de Combourg était un démembrement de la seigneurie des archevêques de Dol et relevait sans doute, à l’origine, des archevêques. Elle parvint à s’affranchir de cette suzeraineté ecclésiastique et à relever presque uniquement du Duc. Le château fut construit vers 1025 par l’archevêque Guinguené qui le donna à son frère bâtard Riwallon. C’est en 1761 que la famille de Chateaubriand en acquit la propriété. Restauré en 1866 et en 1878, le château se compose de quatre vastes et puissants bâtiments en granit appareillé, munis de créneaux et mâchicoulis enfermant une cour rectangulaire. Cette massive forteresse est flanquée, aux quatre angles, de tours rondes à créneaux et mâchicoulis, à toitures coniques. Les mâchicoulis de la courtine nord et ceux de la tour nord-ouest présentent sur leurs trois faces des encorbellements à quatre ressauts ; ceux de la tour nord-est sont à trois ressauts seulement ; ils supportent des linteaux ornés de trilobes simulés inscrits dans des arcatures brisées. L’intérieur a été également entièrement restauré. Sa chapelle se voit encore à l’entrée du vestibule d’honneur. La grande salle des Gardes forme aujourd’hui deux salons. Le parc actuel remplace d’anciens mails.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Tournoi de Chevalerie revient au Château de Combourg

©Dominique Le Bagous