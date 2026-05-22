Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Tournois de football U13 foot à 11

Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:00:00

fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Tournoi Jacques Foix

Catégorie U13

Matchs de 20 minutes

4 terrains 3 herbe + 1 synthétique

Restauration sur place .

Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine tournoisstademontoisfootball@gmail.com

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English : Tournois de football U13 foot à 11

L’événement Tournois de football U13 foot à 11 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mont-de-Marsan