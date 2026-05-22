Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan
Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan lundi 15 juin 2026.
Mont-de-Marsan
Tournois de football U13 foot à 11
Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:00:00
fin : 2026-06-15 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Tournoi Jacques Foix
Catégorie U13
Matchs de 20 minutes
4 terrains 3 herbe + 1 synthétique
Restauration sur place .
Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine tournoisstademontoisfootball@gmail.com
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English : Tournois de football U13 foot à 11
L’événement Tournois de football U13 foot à 11 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mont-de-Marsan
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