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Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan

Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan

Tournois de football U13 foot à 11 Complexe de l’Argenté Mont-de-Marsan lundi 15 juin 2026.

Lieu : Complexe de l'Argenté

Adresse : 210 Rue Hélène Boucher

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Tournois de football U13 foot à 11

Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:00:00
fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Tournoi Jacques Foix
Catégorie U13
Matchs de 20 minutes
4 terrains 3 herbe + 1 synthétique
Restauration sur place   .

Complexe de l’Argenté 210 Rue Hélène Boucher Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine   tournoisstademontoisfootball@gmail.com

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English : Tournois de football U13 foot à 11

L’événement Tournois de football U13 foot à 11 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mont-de-Marsan

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