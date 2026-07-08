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AGENDA · Jard-sur-Mer

Tournois de pétanque du jeudi Route de Madoreau Jard-sur-Mer

jeudi 9 juillet 2026 · Route de Madoreau · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route de Madoreau
Adresse
Boulodrome
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Tournois de pétanque du jeudi

Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-09

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Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 94 25 38  petanque.jardaise@orange.fr

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English :

L’événement Tournois de pétanque du jeudi Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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