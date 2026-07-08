Tournois de pétanque du jeudi Route de Madoreau Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Tournois de pétanque du jeudi

Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

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Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 94 25 38 petanque.jardaise@orange.fr

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English :

L’événement Tournois de pétanque du jeudi Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral