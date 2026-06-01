Tournois d’échecs, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Tournois d’échecs 12 et 20 juin Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Venez fêter l’arrivée de l’été dans une ambiance conviviale, en participant aux tournois d’échecs organisés par Gérard Monange, à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Le vendredi 12 juin à 18h30 : tournoi intergénérationnel pour adolescents et adultes.

Le samedi 20 juin à 14h30 : tournoi pour les enfants âgés de 6 à 14 ans.

Au programme : partage, bonne humeur, parties endiablées et remise de prix pour les heureux gagnants.

Sur inscription, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tournois d’échecs pour enfants et ados/adultes Tournoi Echecs

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