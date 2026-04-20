Tours

Tours en selle

Place Anatole France Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tours en selle, regroupant la Fête du vélo, Vélotour Centre-Val de Loire et dimanche sans voiture, revient ce dimanche et s’inscrit dans l’opération nationale Mai à vélo .

Tours en selle, regroupant la Fête du vélo, Vélotour Centre-Val de Loire et dimanche sans voiture, revient ce dimanche et s’inscrit dans l’opération nationale Mai à vélo .

Pendant toute la journée, le village installé place Anatole-France accueillera de nombreuses animations pour tous les âges, des ateliers d’initiation, une bourse aux vélos pour dénicher la perle rare, ainsi que des stands d’associations de professionnels et de structures en lien avec les mobilités actives en Touraine.

À cette occasion, l’ensemble du centre-ville entre les Halles et la cathédrale, de la Loire au mail Béranger-Heurteloup, sera de nouveau piétonnisé pour permettre des déambulations sécurisées, dont une grande parade musicale et festive à vélo. .

Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Tours en selle, which includes the Fête du vélo, Vélotour Centre-Val de Loire and Car-Free Sunday, returns this Sunday as part of the national Mai à vélo operation.

L’événement Tours en selle Tours a été mis à jour le 2026-04-16 par Tours Val de Loire Tourisme