Tours et détours en forêt, de Lanquais à Chartreuse de Verdon, Allée de la Grange de Lanquais, Lanquais

Tours et détours en forêt, de Lanquais à Chartreuse de Verdon Samedi 27 juin, 09h30 Allée de la Grange de Lanquais Dordogne

Participation libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Départ du parking du stade Camille Barrière (Lanquais), à 9h30, en se dirigeant vers la forêt pour une randonnée-découverte des paysages, de l’histoire et des particularités de la faune/flore locale. La traversée de la forêt durera environ 2h à 2h30 et s’achèvera par un pique-nique sorti du sac dans le parc de la Chartreuse de Verdon, construction typique des domaines agricoles du XVIIIème siècle.

Tout en randonnant patiemment, des explications seront données sur la géologie, l’histoire et les pratiques du territoire, les animaux de la forêt, les espèces végétales et leur évolution au cours des siècles.

Après le repas, pour ceux qui le désireront, une visite du domaine sera conduite par les propriétaires.

A part la montée vers la forêt la randonnée n’est pas dure mais comme on traversera des chemins pas toujours bien carrossables, il faudra se munir de bonnes chaussures de marche et de bâtons de randonnées.

Allée de la Grange de Lanquais Rue Alexis de Gourgues Lanquais 24150 Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lsppasso@gmail.com »}]

Randonnée découverte à travers la forêt Randonée-découverte forêt