Tours Impro Club Les 10 ans ! (Fantas’tic !) Tours

Tours Impro Club Les 10 ans ! (Fantas'tic !)

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dix ans tout pile ! En avril 2016 l'association Le Tours Impro Club sortait de l'œuf, tel un oisillon fraichement tombé du nid. Dix ans plus tard, la quinzaine d'improvisateurs et improvisatrices chevronnés est toujours là, et entend bien fêter ça !

Au programme de cette soirée spéciale 10 ans les classiques du TIC avec Impro Ecole et TIC TAC 30, mais aussi un tout nouveau spectacle, et une fin de soirée façon karaoké-DJ pour que tout le monde puisse danser ! Et on n'est pas à l'abri de quelques surprises…

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Ten years on the dot! In April 2016, the Le Tours Impro Club association was hatched like a fledgling fresh from the nest. Ten years on, the fifteen or so seasoned improvisers are still at it, and they're ready to celebrate!

