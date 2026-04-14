Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez découvrir le matériel agricole utilisé au quotidien, des machines indispensables au travail des champs et au bon fonctionnement de la ferme.
Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Découverte du matériel
DR
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