Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez découvrir le quotidien des veaux et des vaches en vous approchant au plus près d’eux, pour un moment d’échange authentique au cœur de la ferme.
Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Approche au plus près des veaux et des vaches
DR
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