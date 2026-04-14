Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Maison Jeanne et Jean

Adresse : Lavignac 56190 Ambon

Ville : 56190 Ambon

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le quotidien des veaux et des vaches en vous approchant au plus près d’eux, pour un moment d’échange authentique au cœur de la ferme.

Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Approche au plus près des veaux et des vaches

DR

À voir aussi à Ambon (Morbihan)