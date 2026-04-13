Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir la traite robotisée, un système moderne où les vaches se font traire librement, alliant innovation, confort animal et qualité du lait.

Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne

Traite robotisée

DR