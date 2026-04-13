Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez découvrir la traite robotisée, un système moderne où les vaches se font traire librement, alliant innovation, confort animal et qualité du lait.
Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Traite robotisée
DR
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