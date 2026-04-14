Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez découvrir le parcours de tracteurs à pédales, un défi amusant pour petits et grands qui allie vitesse, adresse et plaisir de la ferme.
Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Parcours de tracteurs à pédales
DR
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