Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean, Maison Jeanne et Jean, Ambon

Tous à la ferme – Maison Jeanne et Jean Dimanche 7 juin, 10h30 Maison Jeanne et Jean Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir une balade en calèche tirée par des ânes, un moment paisible et convivial pour explorer la ferme autrement.

Maison Jeanne et Jean Lavignac 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne

Tour d’ânes en calèche

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