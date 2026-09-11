Tous à la vase !, Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, Le Teich

Informations pratiques

Tous à la vase ! Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Du haut de plage à l’estran vaseux, de la laisse de mer aux crabes dont on ne distingue que les yeux, venez découvrir les paysages du bassin d’Arcachon à marée basse. Un.e guide naturaliste vous conduira à travers la vase pour comprendre comment la vie s’organise avec le balancement des marées. Arpenter, explorer, chercher, contempler seront les maîtres mots de nos découvertes !

GRATUIT, enfants à partir de 5 ans

Durée de l’animation : environ 2h30.

Lieu : Le Teich (Bassin d’Arcachon)

Compter 3 km de marche maximum, prévoir une tenue adaptée à la météo, des bottes et une gourde.

Inscription obligatoire au (+33) 05 24 73 37 33.

Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon Rue du port 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33524733733 https://www.mnba-leteich.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « +33524733733 »}] Située aux portes de la Réserve ornithologique du Teich, au cœur du delta de la Leyre et du bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon est un lieu de découverte et de sensibilisation à l’environnement. Cet équipement du Parc naturel régional des Landes de Gascogne propose une immersion au plus près des richesses naturelles du territoire.

À la croisée de l’éducation à l’environnement et de l’écotourisme, la Maison de la Nature invite petits et grands à mieux comprendre les écosystèmes remarquables du bassin d’Arcachon et à découvrir la faune, la flore et les paysages qui font la singularité de ce patrimoine naturel. Parking voitures et camping-cars, gare TER « Le Teich » à moins de 20 minutes à pied.

Du haut de plage à l’estran vaseux, de la laisse de mer aux crabes dont on ne distingue que les yeux, venez découvrir les paysages du bassin d’Arcachon à marée basse. Un.e guide naturaliste vous à la…

©Marion Dal Bello – PNRLG