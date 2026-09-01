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Le P’tit Mercat. Plaine des Artigues Le Teich

vendredi 11 septembre 2026 · Plaine des Artigues · Le Teich

Le P’tit Mercat. Plaine des Artigues Le Teich

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Plaine des Artigues
Adresse
Halle du port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Le P’tit Mercat.

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Votre marché qui part en vrac!

Ce marché éco -responsable, avec pour objectif zéro déchet, se déroule sous la halle du port. Venez nombreux à la rencontre de producteurs et de créateurs locaux soucieux de l’environnement. N’oubliez pas vos contenants ou emballages bio dégradables. Ambiance conviviale assurée, qui permet de créer un lien social entre consommateurs, artisans et producteurs.

Food truck sur place.
— Entrée libre et tout public
Dès 16h30!   .

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 02 95 

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English : Le P’tit Mercat.

L’événement Le P’tit Mercat. Le Teich a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Le Teich

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