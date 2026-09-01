Le P’tit Mercat. Plaine des Artigues Le Teich

vendredi 11 septembre 2026 · Plaine des Artigues · Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Le P’tit Mercat.

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:30:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Votre marché qui part en vrac!

Ce marché éco -responsable, avec pour objectif zéro déchet, se déroule sous la halle du port. Venez nombreux à la rencontre de producteurs et de créateurs locaux soucieux de l’environnement. N’oubliez pas vos contenants ou emballages bio dégradables. Ambiance conviviale assurée, qui permet de créer un lien social entre consommateurs, artisans et producteurs.

Food truck sur place.

— Entrée libre et tout public

Dès 16h30! .

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 02 95

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English : Le P’tit Mercat.

L’événement Le P’tit Mercat. Le Teich a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Le Teich