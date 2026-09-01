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Vide Atelier au profit du Téléthon. Halle du port Le Teich

dimanche 27 septembre 2026 · Halle du port · Le Teich

Vide Atelier au profit du Téléthon. Halle du port Le Teich

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Halle du port
Adresse
14 Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Vide Atelier au profit du Téléthon.

Halle du port 14 Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide Atelier au profit du Téléthon organisé par l’association Arts et Loisirs du Teich.
— Entrée gratuite et tout public.
Buvette sur place.   .

Halle du port 14 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine   artsetloisirs.le.teich@gmail.com

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English : Vide Atelier au profit du Téléthon.

L’événement Vide Atelier au profit du Téléthon. Le Teich a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Le Teich

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