Vide Atelier au profit du Téléthon. Halle du port Le Teich
dimanche 27 septembre 2026 · Halle du port · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Vide Atelier au profit du Téléthon.
Halle du port 14 Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide Atelier au profit du Téléthon organisé par l’association Arts et Loisirs du Teich.
— Entrée gratuite et tout public.
Buvette sur place. .
Halle du port 14 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine artsetloisirs.le.teich@gmail.com
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English : Vide Atelier au profit du Téléthon.
L’événement Vide Atelier au profit du Téléthon. Le Teich a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Le Teich
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