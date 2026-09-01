Vide Atelier au profit du Téléthon. Halle du port Le Teich

dimanche 27 septembre 2026 · Halle du port · Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Vide Atelier au profit du Téléthon.

Halle du port 14 Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide Atelier au profit du Téléthon organisé par l’association Arts et Loisirs du Teich.

— Entrée gratuite et tout public.

Buvette sur place. .

Halle du port 14 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine artsetloisirs.le.teich@gmail.com

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English : Vide Atelier au profit du Téléthon.

L’événement Vide Atelier au profit du Téléthon. Le Teich a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Le Teich