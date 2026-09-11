Visite guidée à deux voix paysage et patrimoine, Église du Teich, Le Teich
samedi 19 septembre 2026 · Église du Teich · Le Teich
Informations pratiques
Visite guidée à deux voix paysage et patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Église du Teich Gironde
Gratuit. 30 personnes maximum. Tenue adaptée et chaussures de marche. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Partez à pied dans les rues du centre-bourg du Teich jusqu’au port, en compagnie des chargées de mission du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, spécialistes du paysage et de l’inventaire du patrimoine bâti.
Cette visite à deux voix vous invite à croiser les regards pour mieux comprendre les patrimoines de la commune et leur évolution.
Église du Teich 66 Av. de la Côte d’Argent, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557719999 »}]
Partez à pied dans les rues du centre-bourg du Teich jusqu’au port, en compagnie des chargées de mission du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, spécialistes du paysage et de l’inventaire du…
©PNRLG
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