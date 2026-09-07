Visite « ornitho-historique » de la réserve ornithologique du Teich, Réserve ornithologique du Teich, Le Teich

Informations pratiques

Visite « ornitho-historique » de la réserve ornithologique du Teich Dimanche 20 septembre, 09h00 Réserve ornithologique du Teich Gironde

Gratuit. Limité à 20 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du bassin d’Arcachon vous invitent à une balade ornithologique et historique sur les sentiers de la Réserve.

Ce parcours de 4 kilomètres retrace l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour accueillir les oiseaux sauvages. Devenu réserve ornithologique, cet ancien parc de 110 hectares contribue depuis 1972 à la préservation et à la richesse du patrimoine naturel local.

Le temps d’une matinée, venez observer les oiseaux et découvrir l’évolution de cet ancien lit de la Leyre.

Rendez-vous à l’accueil de la Réserve ornithologique du Teich.

Gratuit, sur réservation obligatoire au 05 24 73 37 33, dans la limite des places disponibles. Maximum 20 participants. À partir de 7 ans.

Réserve ornithologique du Teich Réserve ornithologique, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 73 37 33 https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com https://www.facebook.com/reserve.ornithologique.teich/ La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon.

Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces. En voiture: Accès depuis Bordeaux (50 Km) par la N. 250, ou par l’A 66 vers Bayonne, puis A 630 vers Arcachon. Coordonnées GPS (latitude – longitude): 44.6402091 / -1.0188124999999673.

Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade « ornitho-historique » sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant du site «…

©Marion Dal Bello – PNRLG