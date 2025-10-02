Tous À l’Opéra Jardins de William Christie Thiré

Tous À l’Opéra Jardins de William Christie Thiré samedi 9 mai 2026.

Tous À l’Opéra

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Le temps d’un week-end, venez découvrir l’envers du décor des Opéras et l’art lyrique sous un angle ludique et interactif

Venez découvrir les multiples facettes de cet univers singulier !

Pour la première année à Thiré, Les Arts Florissants vous invitent à découvrir le monde merveilleux et magique de l’opéra.

Oui, il n’y a pas d’opéra à Thiré, mais nous sommes l’opéra, son âme, ses vibrations, nous les créons, nous les portons et nous les partageons avec vous !

– Autour d’ateliers chant polyphonique, accessible à tous, sans contrainte de niveau, juste le plaisir de chanter ensemble, venez chanter des grands airs d’opéra, des professionnels vous attendent !

– Une exposition sur les costumes avec une mise en scène comme à l’opéra et présence d’une couturière, accessoiriste pour vous accompagner dans cet univers.

– Un film pour vous faire découvrir des réalisations scéniques, une balade visuelle au travers des multiples palettes de couleurs, décors, mises en scène … des Arts Fo !

Et aussi, une Boutique Arts Flo, les jardins remarquables de William Christie, une pause au Garden Café, une visite dans le Quartier des Artistes (Centre Culturel de Rencontre). .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 57 44 68 avaissiere@arts-florissants.org

English :

Over the course of a weekend, come and discover the behind-the-scenes of opera houses and the art of opera in a fun and interactive way

German :

Ein Wochenende lang können Sie einen Blick hinter die Kulissen der Opernhäuser werfen und die Opernkunst aus einem spielerischen und interaktiven Blickwinkel kennenlernen

Italiano :

Nel corso di un fine settimana, venite a scoprire cosa succede dietro le quinte dei teatri d’opera e l’arte dell’opera in modo divertente e interattivo

Espanol :

A lo largo de un fin de semana, venga a descubrir lo que ocurre entre bastidores en los teatros de ópera y el arte de la ópera de una forma divertida e interactiva

L’événement Tous À l’Opéra Thiré a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud