Tous à vélo au Vigan !, Parc des châtaigniers, Le Vigan

Tous à vélo au Vigan ! Samedi 23 mai, 09h00 Parc des châtaigniers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

‍♂️ Une journée pour pédaler, partager et célébrer la nature en Pays Viganais ! ☀️

Programme de la journée

Début de matinée – au marché du Vigan : Stands vélo, prévention routière et atelier réparation vélo

: Stands vélo, prévention routière et atelier réparation vélo Début de matinée – au marché du Vigan : Mini pédalie. Une parade lente et conviviale ouverte à tous : draisiennes, fauteuils, vélos… Un hommage aux Pédalies d’autrefois !

Mini pédalie. Une parade lente et conviviale ouverte à tous : draisiennes, fauteuils, vélos… Un hommage aux Pédalies d’autrefois ! A 11h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Départ de la Véloparade. Montez sur vos vélos et déambulez dans les rues viganaises en participant à la véloparade.

Départ de la Véloparade. Montez sur vos vélos et déambulez dans les rues viganaises en participant à la véloparade. A 12h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Repas tiré du sac

Repas tiré du sac A 13h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Spectacle « From a suite case » d’Enrico Mazza, un spectacle visuel pour rire en famille !

: Spectacle « From a suite case » d’Enrico Mazza, un spectacle visuel pour rire en famille ! A 14h30 – Sur le Causse de Blandas : Balade à vélo sur le Causse – gratuite sur inscription. Profitez d’une balade à vélo guidée à la découverte de l’agropastoralisme et du patrimoine caussenard !

Venez nombreuses et nombreux !

Parc des châtaigniers boulevard des châtaigniers 30120 le vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « a.grasset@petr-causses-cevennes.fr »}]

Véloparade, balades à vélo et spectacle