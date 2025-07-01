Tous à vélo au Vigan !, Parc des châtaigniers, Le Vigan
Tous à vélo au Vigan !, Parc des châtaigniers, Le Vigan samedi 23 mai 2026.
Tous à vélo au Vigan ! Samedi 23 mai, 09h00 Parc des châtaigniers Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
♂️ Une journée pour pédaler, partager et célébrer la nature en Pays Viganais ! ☀️
Programme de la journée
- Début de matinée – au marché du Vigan : Stands vélo, prévention routière et atelier réparation vélo
- Début de matinée – au marché du Vigan : Mini pédalie. Une parade lente et conviviale ouverte à tous : draisiennes, fauteuils, vélos… Un hommage aux Pédalies d’autrefois !
- A 11h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Départ de la Véloparade. Montez sur vos vélos et déambulez dans les rues viganaises en participant à la véloparade.
- A 12h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Repas tiré du sac
- A 13h – au Parc des Châtaigniers du Vigan : Spectacle « From a suite case » d’Enrico Mazza, un spectacle visuel pour rire en famille !
- A 14h30 – Sur le Causse de Blandas : Balade à vélo sur le Causse – gratuite sur inscription. Profitez d’une balade à vélo guidée à la découverte de l’agropastoralisme et du patrimoine caussenard !
Venez nombreuses et nombreux !
Parc des châtaigniers boulevard des châtaigniers 30120 le vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « a.grasset@petr-causses-cevennes.fr »}]
Véloparade, balades à vélo et spectacle
À voir aussi à Le Vigan (Gard)
- Concours de Belote Le Vigan 18 avril 2026
- Circuit de Pochy Le Vigan Lot 1 mai 2026
- Atelier syntropie RDV aux Jardins de Bel’ Paume Le Vigan 16 mai 2026
- Marché Gourmand des Producteurs de Pays au Vigan Le Vigan 7 juillet 2026
- Atelier Pêche Nature Plan d’eau Le Vigan 30 juillet 2026