Atelier syntropie RDV aux Jardins de Bel’ Paume Le Vigan

Atelier syntropie

RDV aux Jardins de Bel’ Paume Chem. Rivière de Cazatou Le Vigan Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Et si on arrêtait de "cultiver" contre la nature… pour commencer à cultiver avec elle ?

La syntropie, n'est pas juste une méthode de jardinage, c'est un changement de regard

Et si on arrêtait de "cultiver" contre la nature… pour commencer à cultiver avec elle ?

La syntropie, n'est pas juste une méthode de jardinage, c'est un changement de regard. C'est comprendre que le vivant ne demande pas à être contrôlé, mais accompagné, que la forêt est le modèle.Que l'abondance naît de la coopération.

La syntropie, c'est l'art de régénérer au lieu d'exploiter.

C'est produire plus… en respectant plus.

C'est participer activement à la réparation des sols, du climat et du lien humain.

.

RDV aux Jardins de Bel’ Paume Chem. Rivière de Cazatou Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we stopped "cultivating" against nature? and started cultivating with it?

Syntropy isn't just a gardening method, it's a change of outlook

L’événement Atelier syntropie Le Vigan a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon