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Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan

Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan

Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Espace Jean Carmet

Ville : 46300 Le Vigan

Département : Lot

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Vigan

Loto au Vigan-en-Quercy

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !

Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !

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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 29 45 16 34 

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English :

Prepare to experience a crazy afternoon with La Boule Viganaise’s lotto! We look forward to seeing many of you for a moment of laughter, games and good cheer!

L’événement Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gourdon

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