Le Vigan

Loto au Vigan-en-Quercy

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !

Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !

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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 29 45 16 34

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English :

Prepare to experience a crazy afternoon with La Boule Viganaise’s lotto! We look forward to seeing many of you for a moment of laughter, games and good cheer!

L’événement Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gourdon