Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan
Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan jeudi 14 mai 2026.
Le Vigan
Loto au Vigan-en-Quercy
Espace Jean Carmet Le Vigan Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !
Préparez-vous à vivre une après midi de folie avec le loto de La Boule Viganaise ! On vous attend nombreux pour un moment de rires, de jeux et de bonne humeur !
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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 29 45 16 34
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English :
Prepare to experience a crazy afternoon with La Boule Viganaise’s lotto! We look forward to seeing many of you for a moment of laughter, games and good cheer!
L’événement Loto au Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gourdon
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