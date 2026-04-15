Tous à vélo, L’Arcatène, Sully sur loire
Tous à vélo, L’Arcatène, Sully sur loire vendredi 1 mai 2026.
Tous à vélo Vendredi 1 mai, 11h00 L’Arcatène Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T11:00:00+02:00 – 2026-05-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-01T11:00:00+02:00 – 2026-05-01T11:30:00+02:00
L’Arcatène chemin de la levée Sully sur loire 45600 Loiret centre val de loire
Exposition vélos
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