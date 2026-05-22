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Tous au parc ! Parc Théodore Monod Le Mans

Tous au parc ! Parc Théodore Monod Le Mans jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Parc Théodore Monod

Adresse : 6 Rue Marceau

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif :

Le Mans

Tous au parc !

Parc Théodore Monod 6 Rue Marceau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-07-16 10:45:00

Date(s) :
2026-07-16

Lecture
Des lectures pour les 4-7 ans

10h15 & 11h Parc Monod (repli à la médiathèque Saulnières)
Pour les 4-7 ans accompagnés de leurs parents   .

Parc Théodore Monod 6 Rue Marceau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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