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Tous au parc ! Maison de l’eau Le Mans

Tous au parc ! Maison de l’eau Le Mans jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Maison de l'eau

Adresse : 51 Rue de l'Estérel

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif :

Le Mans

Tous au parc !

Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-07-16 10:45:00

Date(s) :
2026-07-16

Lecture
Des lectures pour les 4-7 ans

10h15 & 11h Maison de l’eau (repli à la médiathèque l’Espal)
Pour les 4-7 ans accompagnés de leurs parents   .

Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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