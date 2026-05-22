Tous au parc ! Maison de l’eau Le Mans
Tous au parc ! Maison de l’eau Le Mans jeudi 16 juillet 2026.
Le Mans
Tous au parc !
Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-07-16 10:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Lecture
Des lectures pour les 4-7 ans
10h15 & 11h Maison de l’eau (repli à la médiathèque l’Espal)
Pour les 4-7 ans accompagnés de leurs parents .
Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
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