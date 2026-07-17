Tous en scène !, Centre National du Costume et de la Scène, Moulins

Informations pratiques

Tous en scène ! 19 et 20 septembre Centre National du Costume et de la Scène Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Programme des journées européennes du patrimoine 2026

Samedi 19 septembre

10h – 17h30

Accès libre aux expositions

Tous en scène ! et les expositions permanentes, Collection Noureev, Trésors des collections, La Scène.

Animations au 2ᵉ étage, démonstrations de savoir-faire du spectacle vivant. et actions en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion. Restitution de résidence avec un groupe d’étudiants des Cours Florent à Paris.

21h – 00h00

Moulins en scène

Depuis cinq ans, tous les étés, Moulins Communauté habille son patrimoine avec Moulins entre en scène, une mise en lumière exceptionnelle de plusieurs lieux emblématiques du territoire. Moulins entre en scène, c’est un parcours d’illuminations monumentales du patrimoine, entièrement gratuit, à découvrir seul, en famille ou entre amis, qui permet à la fois aux habitants de se réapproprier leur ville et aux touristes de découvrir toutes les facettes du patrimoine bourbonnais sous un nouvel angle.

Dimanche 20 septembre

10h – 17h30

Accès libre aux expositions

Tous en scène ! et les expositions permanentes, Collection Noureev, Trésors des collections, La Scène.

Animations au 2ᵉ étage, démonstrations de savoir-faire du spectacle vivant jusqu’a 16h30

21h – 00h00

Moulins en scène

Depuis cinq ans, tous les étés, Moulins Communauté habille son patrimoine avec Moulins entre en scène, une mise en lumière exceptionnelle de plusieurs lieux emblématiques du territoire. Moulins entre en scène, c’est un parcours d’illuminations monumentales du patrimoine, entièrement gratuit, à découvrir seul, en famille ou entre amis, qui permet à la fois aux habitants de se réapproprier leur ville et aux touristes de découvrir toutes les facettes du patrimoine bourbonnais sous un nouvel angle.

Accès gratuit

Centre National du Costume et de la Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 20 76 20 http://cncs.fr Le Centre national du costume et de la scène est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.

Programme des journées européennes du patrimoine 2026

COSTUME DE JEAN-MARC STELHÉ POUR LE TIGRE DANS « LA FLÛTE ENCHANTÉE », OPÉRA DE MOZART. OPÉRA NATIONAL DE PARIS, 2000. © CHRISTIAN LIEBER / ONP. BÂTIMENT © JEAN-MARC TEISSONNIER. GRAPHISME : ATALANTE-PARIS.