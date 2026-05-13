Tous en scène !, CNCS – Centre national du costume et de la scène, Moulins

Tous en scène ! Samedi 23 mai, 19h00 CNCS – Centre national du costume et de la scène Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

La Nuit des musées au CNCS

Durant la Nuit des musées, vous avez accès aux différents lieux d’exposition du Musée et vous pourrez découvrir l’exposition Tous en scène ! à la lampe torche et au son des tubes des années 2006 à maintenant.

De 19h00 à 23h30 (dernière entrée à 23h)

Entrée gratuite

CNCS – Centre national du costume et de la scène Route de Montilly, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Champmilan Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33470207620 https://www.cncs.fr Collections de costumes exceptionnels, des plus grands théâtres ou compagnies de spectacles français, créés par les costumiers les plus représentatifs des arts de la scène et portés par les plus grands interprètes. Le CNCS est situé sur la rive gauche de l’Allier, face à la ville de Moulins, à quelques minutes du centre ville en traversant l’Allier par le pont Règemortes. Ligne de bus n°3. Train + 15 min à pied ou en bus ligne 3.

La Nuit des musées, samedi 23 mai, 19h–23h30 (dernière entrée à 23h)

© COSTUME DE JEAN-MARC STELHÉ POUR LE TIGRE DANS « LA FLÛTE ENCHANTÉE », OPÉRA DE MOZART.

OPÉRA NATIONAL DE PARIS, 2000. © CHRISTIAN LIEBER / ONP. BÂTIMENT © JEAN-MARC TEISSONNIER.

GRAPHISME : ATALANTE-PARIS