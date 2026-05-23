Tous en scène – Concert Orchestre Philharmonique de Radio France et Orchestre à l’Ecole Maison de la Radio et de la Musique Paris
Tous en scène – Concert Orchestre Philharmonique de Radio France et Orchestre à l’Ecole Maison de la Radio et de la Musique Paris vendredi 3 juillet 2026.
Dans le cadre de son partenariat au long cours, l’Orchestre Philharmonique de Radio France invite Orchestre à l’école à venir se produire avec lui, sur la scène de l’Auditorium. Ce sont d’intenses rendez-vous musicaux, compte-tenu du travail d’apprentissage nécessaire en amont, et de merveilleux moments de partage entre jeunes musiciens et professionnels. Avec près de 1600 orchestres à l’école réparties sur tout le territoire, Orchestre à l’école contribue à l’épanouissement des jeunes et à la réussite par la pratique instrumentale collective en milieu scolaire.
Pour ce projet, les orchestres à l’école des collèges Carlo Acutis de Montaigu-Vendée (85) et Henri Sellier de Suresnes (92) se produiront le 3 juillet 2026 avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dimitri Soudoplatoff, dans l’Auditorium de la Maison de la Radio. Pour préparer ce concert exceptionnel, des répétitions et deux stages auront lieu en présence des musicien·nes du « Philhar’ ».
Programme
Dimitri Soudoplatoff
Murmures de la nuit (commande de Radio France – création mondiale)
Gioachino Rossini
Ouverture de l’Italienne à Alger
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°1, 1er mouvement
Arrangements pour les orchestres à l’école par Jean-François Pauléat.
Tous en scène – Concert Orchestre Philharmonique de Radio France et Orchestre à l’Ecole.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 21h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00
Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Grand auditoriumParis
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