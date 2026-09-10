Tous engagés pour un monde sans déchets !, Bois-Blancs, Lille

Informations pratiques

Tous engagés pour un monde sans déchets ! Mercredi 23 septembre, 09h30 Bois-Blancs Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

La Mairie de quartier des Bois-Blancs et les services de la Ville se mobilisent avec les partenaires pour une opération quartier propre.

9h30 : rendez-vous devant le complexe sportif Y. Gagarine

au 127 rue des Bois-Blancs

10h-11h : ramassage des déchets abandonnés

En parallèle :

10h-12h30 : ouverture des jardins des Agrions, des Passereaux et Hedy Lamarr

14h : rendez-vous devant la Médiathèque des Bois-Blancs

au 36 av. Marx Dormoy

14h30-15h30 : ramassage des déchets abandonnés

En parallèle :

14h-17h : parc Marx Dormoy : démonstration d’une balayeuse de voirie, décoration de conteneurs, contes, quiz zéro déchet, goûter

Un diplôme sera remis à chaque participant, nous comptons sur vous.

Merci à nos partenaires : LMH, Vilogia, Paroles d’habitants, Maison de quartier des Bois-Blancs, FCP, CIBB, Les jardins des Agrions, des Passereaux et Hedy Lamarr.

Bois-Blancs Quartier Bois-Blancs Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Bois-Blancs se rassemble pour le World Cleanup Day