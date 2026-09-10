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Tous engagés pour un monde sans déchets !, Bois-Blancs, Lille

mercredi 23 septembre 2026 · Bois-Blancs · Lille

Tous engagés pour un monde sans déchets !, Bois-Blancs, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bois-Blancs
Adresse
Quartier Bois-Blancs
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit

Tous engagés pour un monde sans déchets ! Mercredi 23 septembre, 09h30 Bois-Blancs Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

La Mairie de quartier des Bois-Blancs et les services de la Ville se mobilisent avec les partenaires pour une opération quartier propre.

9h30 : rendez-vous devant le complexe sportif Y. Gagarine
au 127 rue des Bois-Blancs
10h-11h : ramassage des déchets abandonnés
En parallèle :
10h-12h30 : ouverture des jardins des Agrions, des Passereaux et Hedy Lamarr
14h : rendez-vous devant la Médiathèque des Bois-Blancs
au 36 av. Marx Dormoy
14h30-15h30 : ramassage des déchets abandonnés
En parallèle :
14h-17h : parc Marx Dormoy : démonstration d’une balayeuse de voirie, décoration de conteneurs, contes, quiz zéro déchet, goûter
Un diplôme sera remis à chaque participant, nous comptons sur vous.
Merci à nos partenaires : LMH, Vilogia, Paroles d’habitants, Maison de quartier des Bois-Blancs, FCP, CIBB, Les jardins des Agrions, des Passereaux et Hedy Lamarr.

Bois-Blancs Quartier Bois-Blancs Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France
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