Tous Ensemble pour le Bien-Etre Animal, Parc des Dondaines, Lille

Informations pratiques

Tous Ensemble pour le Bien-Etre Animal Samedi 26 septembre, 10h00 Parc des Dondaines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Tous sensibles et tous concernés, rejoignez-nous pour une journée riche en découvertes, en rencontres et en émotions, entièrement placée sous le signe du bien-être animal. En collaboration avec de nombreuses associations passionnées et engagées, la Journée Tous Ensemble pour le Bien-Être Animal vous invite à porter un autre regard sur le vivant.

Parce qu’ils ressentent, communiquent et interagissent, les animaux sont des êtres sensibles qui méritent notre respect et notre protection. Venez explorer et comprendre la réalité de tous les animaux.

Parc des Dondaines 18 rue Eugène Jacquet Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Tous-ensemble-pour-le-bien-etre-animal »}]

Changeons notre regard sur le vivant