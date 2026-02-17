Tous les volcans du monde !

Rvd office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:45:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

A moins de 20 km du Chambon, sortie volcanisme avec Frédéric André, professeur agrégé de SVT. En famille, dès 10 ans.

.

Rvd office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Less than 20 km from Le Chambon, volcanic outing with Frédéric André, SVT associate professor. With the family, from 10 years old.

L’événement Tous les volcans du monde ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon