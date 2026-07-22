Informations pratiques

Obernai

Tous O’jardin

rue du Château Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’association vous invite à venir découvrir le jardin partagé d’Obernai, de troquer vos graines, admirer leurs plants de tomates et peut être les goûter ! Découvrez leurs fruits, légumes et aromates.

L’association vous invite à venir découvrir le jardin partagé d’Obernai, de troquer vos graines, admirer leurs plants de tomates et peut être les goûter !

Laissez vous guider dans les allées pour découvrir leurs fruits, légumes et aromates.

Un jardin partagé est un espace vert qui a pour vocation d’être cultivé et animé collectivement. C’est un jardin de proximité ouvert, qui favorise les rencontres entre les générations et qui permet de se retrouver, d’apprendre à jardiner et de participer à la mise en valeur du lieu dans un esprit convivial, dans le respect de la culture biologique. .

rue du Château Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est ojardin.obernai@gmail.com

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English :

The association invites you to come discover the Obernai community garden, swap seeds, admire their tomato plants, and maybe even taste them! Discover their fruits, vegetables, and herbs.

L’événement Tous O’jardin Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme d’Obernai