Tout en coulisses L’Art Scène Théâtre Pau
Tout en coulisses L’Art Scène Théâtre Pau dimanche 7 juin 2026.
Pau
Tout en coulisses
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre
Un événement inattendu vient compromettre la générale d’un spectacle. Une joyeuse farce sur l’univers du théâtre et ses personnages hauts en couleur.
Mise en scène Sophie Marion .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : Tout en coulisses
L’événement Tout en coulisses Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau
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