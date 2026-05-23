Tout en coulisses L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Tout en coulisses

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Un événement inattendu vient compromettre la générale d’un spectacle. Une joyeuse farce sur l’univers du théâtre et ses personnages hauts en couleur.

Mise en scène Sophie Marion .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tout en coulisses

L’événement Tout en coulisses Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau