Tout est Chaos La Gaîté Lyrique Paris

Informations pratiques

Nous vivons entourés d’objets. Produits, distribués, consommés, ils répondent, anticipent, simplifient mais à vouloir tout résoudre, ils ne disent plus grand chose. Et si la production de masse a tenu la promesse d’un monde fonctionnel et accessible, elle a surtout créé un trop-plein d’où émerge aujourd’hui un désenchantement. Celui des designers confrontés à l’obsolescence, l’accumulation et les modes de production et celui les objets eux-mêmes, fatigués et déçus par notre manque d’attention et de considération.

Mais quelque chose demeure, insiste et résiste. Une tension opaque, appelons-la chaos. Ce n’est pas un désordre, c’est ce qui échappe à la fonction, résiste au langage et ne trouve pas toujours sa place.

Tout est Chaos est ainsi une invitation à faire l’expérience d’objets qui réintroduisent du désir et de la poésie en engageant la relation là où il n’y avait plus que de la fonction. C’est précisément là que le design commence.

Christopher Dessus, commissaire de l’exposition

Pour une production de sens à l’ère de la saturation, par Pli office.

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h00 à 22h00

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-09T19:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/expositions/2026-09-10-tout-est-chaos/ hello@pli-office.com



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