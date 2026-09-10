Tout est faux ! Une visite qui déconstruit les idées reçues, Place Saint-Louis, Aigues-Mortes

Informations pratiques

Tout est faux ! Une visite qui déconstruit les idées reçues 19 et 20 septembre Place Saint-Louis Gard

10€ pour les adultes (au lieu de 21€), gratuit pour les moins de 26 ans (au lieu de 10€ à 21€). Réservation obligatoire par WhatsApp. Groupe limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Et si tout ce que vous pensiez savoir était faux ?

Saint Louis serait mort de la peste. La mer serait venue lécher le pied des remparts. Les Templiers auraient croupi dans la Tour de Constance. Ces récits circulent depuis des générations. Et pourtant, presque rien de tout cela n’est vrai.

Tout est faux ! est une visite guidée à pied qui prend le contre-pied des idées reçues. Plutôt que de réciter des dates, elle déconstruit une à une les légendes les mieux ancrées, pour révéler une histoire réelle souvent bien plus passionnante que le mythe.

Un patrimoine à raviver face aux idées reçues

Les légendes ont ceci de pratique qu’elles se transmettent sans effort. Et ceci de dangereux qu’elles finissent par remplacer l’histoire elle-même. Faire vivre un patrimoine, c’est aussi le protéger de ce qui l’abîme silencieusement : les approximations répétées, les raccourcis commodes, les vérités de façade. Cette visite propose de résister à ces mythes. Non pas en corrigeant sèchement, mais en redonnant vie, à travers l’enquête et l’anecdote, grâce aux résultats des dernières recherches scientifiques et historiques, à ce que les pierres racontent vraiment.

Votre guide

Auteur de deux ouvrages sur l’Histoire et les secrets d’Aigues-Mortes, installé dans la cité depuis plus de vingt ans, votre guide en connaît les pierres, les mythes et les vérités cachées. Fondation de la ville, mort de Saint Louis, présence des Templiers, rapport à la mer et aux salins : chaque étape du parcours fait tomber une idée reçue face à la réalité historique, toujours avec humour et exigence.

Une visite pour les curieux, et toutes celles et tous ceux qui pensent déjà tout savoir sur Aigues-Mortes.

Place Saint-Louis Place Saint-Louis, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://wa.me/33689971514 »}]

Et si tout ce que vous pensiez savoir était faux ?

© Dimitri Moulins