Tout petit pixel – Compagnie Minuscule Mécanique, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Tout petit pixel – Compagnie Minuscule Mécanique Mercredi 2 décembre, 10h00, 16h00 Le Grand Sud Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T10:40:00+01:00

Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T16:40:00+01:00

Un miaulement retentit.

À droite ? À gauche ? Est-ce un chat qui se balade autour de nous ? Jeu de cache-cache, apparition-disparition à chaque fois que la chanteuse cherche à le regarder. À moins que ce ne soit la chanteuse elle-même qui se mette à chanter des miaous énigmatiques ? Essaierait-elle à se débarrasser de ce chat dans la gorge ou se serait-elle transformée en chat…?

Dans ce spectacle, le public est invité à une aventure sensorielle portée par une chanteuse et un créateur sonore. Les deux personnages interagiront ensemble, improvisant un doux bazar sonore, musical et lumineux.

L’univers numérique et ses interactions presque infinies pose la question de la fascination pour l’outil numérique et des moyens de la dépasser, afin que son utilisation fasse sens et ouvre à des possibilités sensorielles nouvelles pour les tout.e.s-petit.e.s.

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 25 min + 15 min participatives

À partir de 9 mois

Mercredi 02 décembre, 10 h & 16 h (scolaires)

Sur réservation : resagrandsud@mairie-lille.fr / 03 20 88 89 90

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Conception et interprétation: Mathilde Beltramo ; Création sonore et numérique, jeu : Olivier Lautem ; Regard extérieur : Esther Mollo ;Création lumière :François Pavot ; Diffusion / Production : Gildas Laure ; Crédit photo :Matthias Crépel.

Production : Cie Minuscule Mécanique ; Avec le soutien de la Région Hauts-de-France / la Ville de Lambersart / la Ferme d’en haut-Villeneuve d’Ascq / le Nautilys de Comines / La MCL de Gauchy / le Théâtre des Sources St-Amand-les-Eaux / la Maison Folie Wazemmes – Lille / Le Temple – Bruay-la -Buissière. Bénéficiaire de la bourse Acte+. La recherche expérimentale a reçu le soutien de la DRAC HDF et de La Note Bleue.

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] [{« link »: « mailto:resagrandsud@mairie-lille.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

« Tout petit pixel » invite les tout.e.s petit.e.s à vivre une aventure sensorielle entre musique, sons et lumière, dans un univers numérique ludique et plein de surprises.