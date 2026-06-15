Vierzon

Toute la famille que j’aime

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que pour faire comme son idole, leur père va les déshériter.

Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.

Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher…

Une comédie piquante et déjantée par les auteurs de La Moustâche , où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage ! 45 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Toute la famille que j’aime Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON