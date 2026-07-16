TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 22:00:00

Date(s) :

2027-01-22

En 1973, Véronique Sanson quitte Michel Berger. Leur rupture, quelque peu brutale, ne va pas les laisser indifférents. Tout au long de leurs vies, les deux artistes s’écriront des chansons en évoquant leur relation de manière subtile. Certaines connaissent un véritable succès comme Pour me comprendre , Seras-tu là , Besoin de personne , Message personnel ou encore Mon piano danse . D‘autres, beaucoup moins célèbres, sont tombées dans l’oubli. Véronique Sanson et Michel Berger n’ont jamais cessé de s’écrire… À travers leurs chansons, ils ont chanté l’amour, l’absence, le manque et la douleur d’une vie l’un sans l’autre. Dans Toute une vie sans se voir , Julie Rousseau et Bastien Lucas vous invitent à revivre ce dialogue musical secret. Deux pianos, deux voix et des titres mythiques pour redonner vie à cette correspondance cachée. Un moment fort, intime et vibrant à partager… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX