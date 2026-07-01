Trab Teräpy + Raï Roots, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Trab Teräpy + Raï Roots Samedi 17 octobre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:50:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:50:00+02:00

Raï Roots

Raï Roots redonne vie au raï des années 70 et 80 avec un son organique et profondément groovy. Guitare wah-wah, accordéon, derbouka et basse vintage se mêlent dans un hommage vibrant aux pionniers du genre. Une célébration des racines, portée par Jamel Reffes et les voix de Mehdi Askeur, chanteur de l’ONB, et de Mehdi Laifaoui, une transmission entre générations qui révèle la richesse intemporelle du raï.

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Trab Teräpy

Trab Teräpy renoue avec l’esprit du cabaret raï clandestin en version 3.0, entre musiques trads, live hip-hop et DJ set électro. Mené par Saidou de Sidi Wacho/MAP, en chef d’orchestre du projet, entouré du chanteur algérien Flouka, du poète urbain Ismaël Allem et du guitariste virtuose Mohamed Miassi, à eux 4, ils transcendent le dancefloor en espace de résistance. Les corps, les langues et les récits se croisent pour faire de la fête un geste à la fois poétique et politique, qui porte les mémoires des luttes décoloniales et l’esprit de révolte des quartiers populaires.

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Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/179-Trab-Terapy-Rai-Roots »}] [{« data »: {« author »: « Reffes Jamel », « cache_age »: 86400, « description »: « Soiru00e9e hommage au grand AHMED ZERGUI un des cru00e9ateurs de la musique RAI ( concert a la citu00e9 de la musique MARSEILLE )nBatterie : Mamoun DahanenBass : Youcef BoukellanAccordeon/chant: Mehdi AskeurnPercu : Mohamed Menni nGuitare rythmique :Kader DenadnianImage:Cultur’AllnGuitare /Chant lead: Jamel Reffes », « type »: « video », « title »: « JAMEL REFFES -JITI TRANJI – ( Hommage u00e0 Ahmed Zergui) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CRyyxv9cUPE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CRyyxv9cUPE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsRs0l8AD4V0_L-VuLOXhgQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Raï – Dans le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde Raï