« TraceS », Cour Mably, Bordeaux

« TraceS » Dimanche 14 juin, 13h00 Cour Mably Gironde

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Dans le cadre de sa programmation » VIH-SIDA, 40 ans d’histoires en Gironde, Et maintenant ? « , Bordeaux Ville Sans Sida (BVSS) souhaite poursuivre ses coopérations avec le Girofard, la Boite sous le lit, ‘Espace QG, la Fabric Art-thérapie et la ville de Bordeaux, Après Ie succès des » Geekeries Queer « »- table ronde et atelier Bitsy pour créer des jeux vidéo narratifs sur les récits LGBTOIAt – BVSS propose de créer un épisode spécial » Traces Bordeaux » avec la Fabric Art et des acteurices LGBTQIA+ bordelais. ce jeu retracera les mobilisations contre le VIH/SID A et pour les droit, LGBTQIA+ à Bordeaux, en s’appuyant sur les archives du Girofard , de la Boite sous le lit et du CAPC des années 90 à aujourd hu Conçu par Paulette et Isabelle Sentis, lauréates du prix d’honneur du Next Gaymer Festival 2024, cet épisode mêlera art-activisme nistoire LGBTQIA+ et lutte contre le Sida. Un zine, réalisé avec l’activiste Ju de l’Espace QG, prolongera le dialogue entre histoires passée: et messages de prévention actuels, invitant chacun.e à devenir acteur et actrice de sa santé et de son récit.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Archives – ateliers – projets jeux vidéos